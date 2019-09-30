«Позвоните мне, когда понадоблюсь». Хонда заявил о желании вернуться в «Милан»

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда хотел бы вернуться в «Милан». Об этом в своем Twitter сообщил сам футболист.

— Я всегда хотел помочь вам. Позвоните мне, когда понадоблюсь, — написал японец и отметил «Милан» в своей записи. Ранее он также в Twitter писал о желании перейти в «Манчестер Юнайтед».

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan — KeisukeHonda(???) (@kskgroup2017) September 30, 2019

33-летний японец на данный момент находится в статусе свободного агента. При этом в 2018 году он совмещал карьеру в австралийском «Мельбурн Виктори» с работой на посту главного тренера сборной Камбоджи. В ЦСКА Хонда играл с 2010 по 2013 год. Также в его карьере были «Нагоя Грампус», голландский «Венло», «Милан» и мексиканская «Пачука».

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