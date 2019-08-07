"Потрясающий игрок пытается переехать в Англию". Взгляд на возможный переход Чалова в "Кристал Пэлас" из Туманного Альбиона

Бывший комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли выразил сомнение, что у нападающего ЦСКА Федора Чалова достаточно качеств для переезда в Англию и выступлений за "Кристал Пэлас".
- Учитывая мое прошлое, я заинтригован, - написал Брэдли в Twitter. - Потрясающий игрок, отчаянно пытается переехать в Англию, чтобы учиться и добиться успеха. Есть вопросы, есть ли у него качества, чтобы сделать это. Хотя он - приятный молодой человек.
Как сообщалось ранее, Чалов до закрытия трансферного окна в АПЛ может перейти в "Кристал Пэлас". Причем по информации "СЭ", этот трансфер вполне реален.
В прошлома сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Трансферная стоимость нападающего, по данным transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.
Obviously, given my background I’m intrigued by this. Exciting player who is desperate to move to England to learn and succeed. Question marks over whether he has quality to do so. Likeable young chap though. https://t.co/IaBUsOVeqK— John Bradley (@jbradleymedia) August 7, 2019