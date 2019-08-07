"Потрясающий игрок пытается переехать в Англию". Взгляд на возможный переход Чалова в "Кристал Пэлас" из Туманного Альбиона

Бывший комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли выразил сомнение, что у нападающего ЦСКА Федора Чалова достаточно качеств для переезда в Англию и выступлений за "Кристал Пэлас".

- Учитывая мое прошлое, я заинтригован, - написал Брэдли в Twitter. - Потрясающий игрок, отчаянно пытается переехать в Англию, чтобы учиться и добиться успеха. Есть вопросы, есть ли у него качества, чтобы сделать это. Хотя он - приятный молодой человек.

Как сообщалось ранее, Чалов до закрытия трансферного окна в АПЛ может перейти в "Кристал Пэлас". Причем по информации "СЭ", этот трансфер вполне реален.

В прошлома сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Трансферная стоимость нападающего, по данным transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.