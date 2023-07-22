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Сегодня, 18:10

Постекоглу нагрубил журналисту, который пришел на пресс-конференцию с футболкой «Баварии» с фамилией Кейна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу на пресс-конференции жестко отреагировал на появление немецкого журналиста с формой «Баварии», на которой написана фамилия форварда «шпор» Харри Кейна.

«Ты там хорошо посмеялся? Ты проделал долгий путь ради этого. Спасибо», — приводит слова Постекоглу Goal.

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард отклоняет предложения «Тоттенхэма» о продлении контракта, поскольку хочет перейти в «Баварию». Действующий контракт Кейна с лондонцами истекает летом следующего года.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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