Португальский клуб хочет перехватить у ЦСКА лучшего бомбардира чемпионата Алжира

"Жил Висенте" включился в борьбу за форварда "Параду" Закарии Найджи. Как сообщает Record, португальский клуб хочет арендовать 24-летнего алжирца.

Ранее стало известно, что ЦСКА предложил 2 миллиона евро за игрока.

В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах. Всего в составе "Параду" он провел 57 матчей и отличился 32 раза. В составе сборной Алжира форвард сыграл одну встречу.

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