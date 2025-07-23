«Порту» подписал полузащитника сборной Дании Фрохольдта за 20 миллионов евро

Хавбек «Копенгагена» Виктор Фрохольдт перешел в «Порту», сообщается на сайте португальского клуба.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Фрохольдт является воспитанником «Копенгагена». Он провел за команду 62 матча, забил восемь мячей и сделал шесть голевых передач. В марте 2025 года 19-летний хавбек дебютировал за сборную Дании. С того момента он провел два матча в национальной команде.