"Порту" объявил о переходе Накадзимы

Полузащитник сборной Японии Сея Накадзима стал игроком "Порту", сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт с футболистом будет действовать до 2024 года. Ранее он выступал за "Аль-Духайль" (Катар).

В прошедшем сезоне 24-летний Накадзима сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач. На Кубке Америки-2019 он забил 1 гол в 3 матчах группового турнира.

Футболист играл в Португалии с 2017 за "Портимоненси", а зимой 2019-го года перешел в катарский клуб.