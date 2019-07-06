"Порту" объявил о переходе Накадзимы

Полузащитник сборной Японии Сея Накадзима стал игроком "Порту", сообщает официальный сайт клуба.
🔵⚪ Bem-vindo / Welcome / ようこそ Shoya Nakajima 🇯🇵#FCPorto #WelcomeNakajima pic.twitter.com/PUPDKbpWoY— FC Porto (@FCPorto) 5 июля 2019 г.
Сообщается, что контракт с футболистом будет действовать до 2024 года. Ранее он выступал за "Аль-Духайль" (Катар).
В прошедшем сезоне 24-летний Накадзима сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач. На Кубке Америки-2019 он забил 1 гол в 3 матчах группового турнира.
Футболист играл в Португалии с 2017 за "Портимоненси", а зимой 2019-го года перешел в катарский клуб.
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