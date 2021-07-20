«Порту» намерен выкупить Груича у «Ливерпуля»
02:33
Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груич может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 25-летним сербом интересуется «Порту», который брал игрока в аренду в сезоне-2020/21. Португальцы предлагают футболисту контракт до лета 2025 года.
В сезоне-2020/21 Груич провел 39 матчей за португальскую команду и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Читайте также
Статус «конфликт». Почему обладатель Кубка Стэнли не хочет играть в Хабаровске за 4 миллиона в месяц
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю