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«Порту» намерен выкупить Груича у «Ливерпуля»

02:33
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Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груич может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летним сербом интересуется «Порту», который брал игрока в аренду в сезоне-2020/21. Португальцы предлагают футболисту контракт до лета 2025 года.

В сезоне-2020/21 Груич провел 39 матчей за португальскую команду и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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