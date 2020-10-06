«Порту» хочет арендовать Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может стать игроком «Порту», сообщает ESPN.

По данным источника, 27-летний англичанин сейчас получает мало игрового времени и хочет сменить обстановку. Для начала «драконы» хотят взять хавбека в аренду до конца сезона.

В сезоне-2019/20 Лингард провел за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 17,5 миллиона евро.