«Порту» арендовал Эуштакиу у «Пасуша»
Полузащитник «Пасуш де Ферейра» Стивен Эуштакиу продолжит карьеру в «Порту», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 25-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2021/22.
В текущем сезоне Эуштакиу провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
? Bem-vindo, Stephen Eustaquio ?— FC Porto (@FCPorto) January 24, 2022
? M?dio ? 25 anos
?? Internacional canadiano#FCPorto #BemVindoEustaquio pic.twitter.com/WXXVRFBMAm
Новости