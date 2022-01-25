«Порту» арендовал Эуштакиу у «Пасуша»

Полузащитник «Пасуш де Ферейра» Стивен Эуштакиу продолжит карьеру в «Порту», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне Эуштакиу провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.