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Сегодня, 01:50

«Порту» арендовал Эуштакиу у «Пасуша»

Сергей Разин
корреспондент
Стивен Эуштакиу.
Фото ФК «Порту»

Полузащитник «Пасуш де Ферейра» Стивен Эуштакиу продолжит карьеру в «Порту», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне Эуштакиу провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

ФК Пасуш де Феррейра
ФК Порту
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