Нападающего «Фиорентины» Бельтрана арендовала «Валенсия», его хотел купить ЦСКА

Нападающий Лукас Бельтран перешел на правах аренды из «Фиорентины» в «Валенсию». Соглашение с 24-летним аргентинцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 Бельтран в 47 матчах во всех турнирах забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2028 года.

Ранее игроком интересовался ЦСКА, армейцы предложили 12 миллионов евро. Позднее журналист Флавио Оньисанти заявил, что игрок отказал москвичам, поскольку его не привлекает вариант с переездом в Россию.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в 18 миллионов евро.