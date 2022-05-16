Рубен Невеш хочет перейти в «Барселону». Хавбек хочет играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

По данным источника, 25-летний португалец хочет играть в Лиге чемпионов.

Главный тренер каталонцев Хави, в свою очередь, ищет футболиста, который заменит хавбека Серхио Бускетса на долгосрочной основе.

В текущем сезоне Невеш провел за «Вулверхэмптон» 35 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Контракт хавбека действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его 40 миллионов евро.