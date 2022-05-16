Рубен Невеш хочет перейти в «Барселону». Хавбек хочет играть в Лиге чемпионов
Рубен Невеш намерен перейти в «Барселону»
Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.
По данным источника, 25-летний португалец хочет играть в Лиге чемпионов.
Главный тренер каталонцев Хави, в свою очередь, ищет футболиста, который заменит хавбека Серхио Бускетса на долгосрочной основе.
В текущем сезоне Невеш провел за «Вулверхэмптон» 35 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Контракт хавбека действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его 40 миллионов евро.
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