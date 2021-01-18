Полузащитник «Тулузы» Коне близок к переходу в гладбахскую «Боруссию»
18:38
Менхенгладбахская «Боруссия» близка к подписанию полузащитника «Тулузы» Клаудио Коне, сообщает Sky Sport Germany.
По данным источника, на этой неделе стороны заключат пятилетний контракт, однако футболист до конца сезона останется в «Тулузе» и будет там выступать на правах аренды.
Сезон-2020/21 19-летний футболист провел во второй лиге Франции. Хавбек участвовал в 19 матчах, отметившись 1 голом.
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