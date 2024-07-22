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Сегодня, 02:24

Полузащитник «Тоттенхэма» Хейбьерг прилетел во Францию для завершения перехода в «Марсель»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг прилетел во Францию для подписания контракта с «Марселем», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит около 14 миллионов евро.

Хейбьерг выступал за «Тоттенхэм» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел 39 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего датчанина в 18 миллионов евро.

Футбол
ФК Марсель
ФК Тоттенхэм Хотспур
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