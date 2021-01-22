Полузащитник «Сочи» Немченко перешел в «Долгопрудный»
12:41
Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко стал игроков «Долгопрудного», сообщает пресс-служба сочинцев.
20-летний россиянин будет выступать в ПФЛ до конца нынешнего сезона с возможным продлением аренды на дальнейший срок.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Немченко провел два матча и отличился голевой передачей.
На данный момент «Долгопрудный» лидирует в Олимп-ПФЛ в группе 2 с 38 очками.
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