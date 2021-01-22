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Полузащитник «Сочи» Немченко перешел в «Долгопрудный»

12:41
Анатолий Немченко. Фото ФК «Долгопрудный»
Анатолий Немченко. Фото ФК «Долгопрудный»
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Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко стал игроков «Долгопрудного», сообщает пресс-служба сочинцев.

20-летний россиянин будет выступать в ПФЛ до конца нынешнего сезона с возможным продлением аренды на дальнейший срок.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Немченко провел два матча и отличился голевой передачей.

На данный момент «Долгопрудный» лидирует в Олимп-ПФЛ в группе 2 с 38 очками.

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