Полузащитник «Сельты» Вейга близок к переходу в «Ньюкасл»

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Marca.

По информации источника, английский клуб имеет лучшие шансы подписать 21-летнего испанца. В контракте полузащитника предусмотрены отступные в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити». Сообщается, что мадридцы не планируют приобретать Вейгу, поскольку в ближайшее время объявят о трансфере хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

В текущем сезоне Вейга провел 35 матчей в ла лиге, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.