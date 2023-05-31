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Сегодня, 19:23

Полузащитник «Сельты» Вейга близок к переходу в «Ньюкасл»

Мария Гусева
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Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Marca.

По информации источника, английский клуб имеет лучшие шансы подписать 21-летнего испанца. В контракте полузащитника предусмотрены отступные в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Реал» и «Манчестер Сити». Сообщается, что мадридцы не планируют приобретать Вейгу, поскольку в ближайшее время объявят о трансфере хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

В текущем сезоне Вейга провел 35 матчей в ла лиге, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/futbol/celta/2023/05/31/6477657346163f06898b45f6.html
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