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Сегодня, 17:20

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо может стать игроком «Манчестер Сити»

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«Манчестер Сити» намерен приобрести игрока «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

Утверждается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает его игру и хочет видеть испанца в составе своей команды. При этом, в контракте игрока с немецким клубом, который рассчитан до лета 2027 года, есть пункт об отступных в размере 60 миллионов евро.

26-летний Ольмо выступает за «РБ Лейпциг» с 2020 года. В сезоне-2023/24 игрок провел 32 матча, в которых забил 13 голов и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Источник: Официальный сай Джанлуки Ди Марцио
Хосеп Гвардиола
Сборная Испании по футболу
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
Дани Ольмо
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