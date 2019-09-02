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Полузащитник Рогич заключил контракт с «Оренбургом»

18:56
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Полузащитник «Эребру» Филип Рогич перешел в «Оренбург». 26-летний швед подписал контракт с российским клубом, сообщает официальный сайт «Оренбурга». Условия трансфера не разглашаются.

Рогич является воспитанником «Эскильстуны». За «Эребру» он выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в 19 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи, а также получил две желтые карточки.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/poluzashhitnik-filip-rogich-zaklyuchil-kontrakt-s-fk-orenburg.html

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