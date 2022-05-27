Кессье попрощался с «Миланом». Полузащитник согласовал контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье попрощался с болельщиками клуба.

«После пяти лет в клубе лучшего расставания не придумаешь. Это уникальные эмоции — мы чемпионы Италии! Я с гордостью носил эту знаменитую футболку и прошел этот путь вместе с потрясающими партнерами. Спасибо за все! Спасибо вам всем!» — написал Кессье в соцсети.

25-летний ивуариец покидает «россонери» по истечении контракта.

Ранее сообщалось, что Кессье согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

За «Милан» хавбек провел 223 матча, забил 37 голов и отдал 16 результативных передач.

В текущем сезоне Кессье в составе клуба стал чемпионом Италии.