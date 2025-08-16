Футбол
16 августа, 23:16

Полузащитник «Манчестер Сити» Макэйти перешел в «Ноттингем Форест»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ноттингем Форест» объявил о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Джеймса Макэйти.

22-летний англичанин подписал контракт до 2030 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 30 миллионов фунтов стерлингов.

Макэйти является воспитанником «Манчестер Сити». Он провел за основную команду «горожан» 34 матча и забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

