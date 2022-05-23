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Сегодня, 22:56

«Манчестер Сити» может отпустить Гюндогана в «Арсенал»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Арсенал», сообщает Daily Star Sunday.

По информации источника, руководство «горожан» готово отпустить 31-летнего игрока сборной Германии.

В текущем сезоне Гюндоган провел 43 матча за «Сити» в АПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. В том числе дубль в ворота «Астон Виллы» в матче 38-го тура, который принес его команде четвертый за последние 5 лет титул чемпиона АПЛ.

Контракт Гюндогана действует до июня 2023 года.

Илкай Гюндоган
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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