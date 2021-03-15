Полузащитник «Локомотива» Иосифов близок к переходу в «Вильярреал»
09:58
Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов может стать игроком «Вильярреала», сообщает Marca 15 февраля.
По данным источника, 19-летний футболист дал согласие на переезд в Испанию, клубы начали переговоры о трансфере.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Иосифов провел 5 матчей. Действующий контракт россиянина с «железнодорожниками» действует до лета 2022-го года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.
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