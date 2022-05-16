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Бека-Бека: «Если бы за «Локомотив» играл Мбаппе, мы бы стали чемпионами»

Бека-Бека поразмышлял о том, если бы в «Локомотив» перешел форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека считает, что железнодорожники стали бы чемпионами РПЛ, если в их составе выступал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Для мня «Локомотив» — трамплин в Европу, в европейский клуб. В какой команде хотел бы поиграть? Не знаю, я должен думать о том, как улучшать свои качества, становиться лучше.

Если бы «Локо» играл в Лиге 1, мы бы занимали первое место в турнирной таблице. (Улыбается.) Думаю, в первой шестерке «Локомотив» точно бы находился. Возможно, даже чемпионство выигрывали бы. Конечно, если бы за «Локо» играл Килиан Мбаппе, мы бы стали чемпионами в нынешнем сезоне, а не «Зенит», — цитирует Бека-Бека «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Локомотив» идет на шестом месте, имея 45 очков после 29 туров.

Бека-Бека в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за железнодорожников 18 матчей и отдал три результативных передачи.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksis-beka-beka-esli-by-za-loko-igral-mbappe-my-by-stali-chempionami/
Килиан Мбаппе
ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
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