Бека-Бека: «Если бы за «Локомотив» играл Мбаппе, мы бы стали чемпионами»

Бека-Бека поразмышлял о том, если бы в «Локомотив» перешел форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека считает, что железнодорожники стали бы чемпионами РПЛ, если в их составе выступал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Для мня «Локомотив» — трамплин в Европу, в европейский клуб. В какой команде хотел бы поиграть? Не знаю, я должен думать о том, как улучшать свои качества, становиться лучше.

Если бы «Локо» играл в Лиге 1, мы бы занимали первое место в турнирной таблице. (Улыбается.) Думаю, в первой шестерке «Локомотив» точно бы находился. Возможно, даже чемпионство выигрывали бы. Конечно, если бы за «Локо» играл Килиан Мбаппе, мы бы стали чемпионами в нынешнем сезоне, а не «Зенит», — цитирует Бека-Бека «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Локомотив» идет на шестом месте, имея 45 очков после 29 туров.

Бека-Бека в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за железнодорожников 18 матчей и отдал три результативных передачи.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.