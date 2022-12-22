Полузащитник «Ливерпуля» Кейта может перейти в «Милан»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба проявляет интерес к хавбеку. «Милан» планирует подписать игрока в качестве свободного агента этим летом. Действующее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний гвинеец провел за клуб из Ливерпуля один матч в Суперкубке Англии, выйдя на замену и не отличился результативными действиями. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.