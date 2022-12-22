Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:12

Полузащитник «Ливерпуля» Кейта может перейти в «Милан»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба проявляет интерес к хавбеку. «Милан» планирует подписать игрока в качестве свободного агента этим летом. Действующее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний гвинеец провел за клуб из Ливерпуля один матч в Суперкубке Англии, выйдя на замену и не отличился результативными действиями. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Наби Кейта
ФК Ливерпуль
ФК Милан
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
РФ потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках»
Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с РФ пустым звуком
Зеленский попросил у США танки и самолеты
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» близок к подписанию 18-летнего Андре Сантоса

«Барселона» планирует продать Ансу Фати зимой
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости