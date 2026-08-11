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«Эвертон» обменял Макнила на Бреннана Джонсона из «Кристал Пэлас»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Эвертон» и «Кристал Пэлас» совершили обмен футболистами, сообщают пресс-службы клубов АПЛ.

25-летний Бреннан Джонсон покинул лондонский клуб и стал игроком «Эвертона». 26-летний Дуайт Макнил перешел в обратном направлении.

Джонсон в январе перешел в «Кристал Пэлас» из «Тоттенхэма». В прошедшем сезоне он в общей сложности провел 48 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

На счету Макнила 1 голевая передача в 26 играх сезона-2025/26.

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ФК Кристал Пэлас
ФК Эвертон
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