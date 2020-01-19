Полузащитник «Интера» Лазаро близок к переходу в «Ньюкасл»

Полузащитник «Интера» Валентино Лазаро может в ближайшее время стать игроком «Ньюкасла».

Как информирует Football Italia, стороны обсуждают аренду с опцией выкупа. Агент игрока был замечен на стадионе «Ньюкасла». Указано, что сделка близка к заверешению. Аренда до конца сезона будет стоить «Ньюкаслу» два миллиона евро, выкуп контракта — 20 миллионов.

23-летний австриец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Интер» и сделал две результативные передачи.