Полузащитник «Фиорентины» Амрабат может перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает L'Equipe.

По информации источника, клуб провел предварительные переговоры с 26-летним марокканцем.

Амрабат выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.