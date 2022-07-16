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Сегодня, 11:36

Эрик Пульгар может продолжить карьеру в Бразилии. Им интересовался ЦСКА

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Эрик Пульгар.
Фото Global Look Press

28-летний чилийский полузащитник Эрик Пульгар близок к переезду в Бразилию.

Наши коллеги с радиостанции Firenze Viola утверждают, что полузащитник «Фиорентины» близок к переходу в клуб «Фламенго».

По сообщению итальянцев, к Пульгару проявили интерес ЦСКА, клубы Саудовской Аравии и «Коринтианс», однако сам игрок предпочел бы перейти во «Фламенго».

«Фиорентина» торопится расстаться с Пульгаром, потому что клубу срочно нужно заявить другого легионера, а квота на него откроется только с уходом чилийца.

Контракт Пульгара с «фиалками» действует до лета 2023 года, однако уже на следующей неделе «Фиорентина» рассчитывает расстаться с игроком, который не поехал на предсезонный сбор команды.

ФК Фиорентина
ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
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