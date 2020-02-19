«Динамо» сообщило, что Кардозу проведет остаток сезона в «Тамбове»
21:55
Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу оставшуюся часть сезона-2019/20 проведет в «Тамбове» на правах аренды, об этом сообщается в официальном Twitter московского клуба.
Португалец перешел в «Динамо» летом 2018 года, в сезоне-2019/20 Кардозу провел 6 матчей в составе бело-голубых в чемпионате России, на его счету 1 гол. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.
? Мигель Кардозу проведет весеннюю часть сезона 2019/20 в аренде в @pfctambov — клубы достигли договорённости об аренде атакующего полузащитника ??#ДинамоМосква #твоякоманДа #трансферыДинамо pic.twitter.com/BRvgqiRMNb— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 19, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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