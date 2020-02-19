«Динамо» сообщило, что Кардозу проведет остаток сезона в «Тамбове»

Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу оставшуюся часть сезона-2019/20 проведет в «Тамбове» на правах аренды, об этом сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Португалец перешел в «Динамо» летом 2018 года, в сезоне-2019/20 Кардозу провел 6 матчей в составе бело-голубых в чемпионате России, на его счету 1 гол. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.