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Полузащитник Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА

28 января 2021, 23:22
Данило (с мячом). Фото AFP
Данило (с мячом). Фото AFP
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза успешно прошел медосмотр для ЦСКА. В ближайшее время 24-летний бразилец может присоединиться к московской команде.

Ранее, 28 января, Top Mercato, со ссылкой на RMC Sport, сообщил, что Данило в течение нескольких часов перейдет в ЦСКА.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 5 матчах за «Ниццу» и не отметился результативными действиями. Transfermark.de оценивает Данило в 6,5 миллиона евро.

Полузащитник перешел в «Ниццу» в 2018 году из «Браги» за 10 миллионов евро.

(Данил Алешин)

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