Полузащитник Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА
28 января 2021, 23:22
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза успешно прошел медосмотр для ЦСКА. В ближайшее время 24-летний бразилец может присоединиться к московской команде.
Ранее, 28 января, Top Mercato, со ссылкой на RMC Sport, сообщил, что Данило в течение нескольких часов перейдет в ЦСКА.
В текущем сезоне хавбек принял участие в 5 матчах за «Ниццу» и не отметился результативными действиями. Transfermark.de оценивает Данило в 6,5 миллиона евро.
Полузащитник перешел в «Ниццу» в 2018 году из «Браги» за 10 миллионов евро.
(Данил Алешин)
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