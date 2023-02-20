Полузащитник «Чертаново» Топинка подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»
Полузащитник «Чертаново» Станислав Топинка в скором времени подпишет контракт с «Локомотивом» на три года. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».
Ранее «СЭ» сообщал, что 17-летний Топинка в скорое время может подписать соглашение с железнодорожниками.
В ЮФЛ-2 футболист провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.
Источник: https://t.me/karpinside/27473
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