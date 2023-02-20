Полузащитник «Чертаново» Топинка подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Чертаново» Станислав Топинка в скором времени подпишет контракт с «Локомотивом» на три года. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Ранее «СЭ» сообщал, что 17-летний Топинка в скорое время может подписать соглашение с железнодорожниками.

В ЮФЛ-2 футболист провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.