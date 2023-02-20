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20 февраля, 23:51

Полузащитник «Чертаново» Топинка подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Чертаново» Станислав Топинка в скором времени подпишет контракт с «Локомотивом» на три года. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Ранее «СЭ» сообщал, что 17-летний Топинка в скорое время может подписать соглашение с железнодорожниками.

В ЮФЛ-2 футболист провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://t.me/karpinside/27473
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Станислав Топинка
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