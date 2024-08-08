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Сегодня, 09:19

Полузащитник «Челси» Галлахер прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Конор Галлахер.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прилетел в Мадрид для завершения перехода в «Атлетико», сообщает Sky Sports.

Испанский клуб заплатит за 24-летнего англичанина 43 миллиона евро и подпишет с футболистом контракт на 5 лет.

Галлахер — воспитанник «Челси». В сезоне-2023/24 хавбек забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 50 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
Конор Галлахер
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