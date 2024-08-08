Полузащитник «Челси» Галлахер прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прилетел в Мадрид для завершения перехода в «Атлетико», сообщает Sky Sports.

Испанский клуб заплатит за 24-летнего англичанина 43 миллиона евро и подпишет с футболистом контракт на 5 лет.

Галлахер — воспитанник «Челси». В сезоне-2023/24 хавбек забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 50 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.