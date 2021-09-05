Полузащитник «Бенфики» Фернандеш не перейдет в «Галатасарай»

«Бенфика» передумала отпускать полузащитника Желсона Фернандеша в другую команду, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, на 22-летнего игрока претендовал «Галатасарай», который сделал португальцам два предложения. В хавбеке был лично заинтересован главный тренер Фатих Терим.