Полузащитник «Бенфики» Фернандеш не перейдет в «Галатасарай»
09:09
«Бенфика» передумала отпускать полузащитника Желсона Фернандеша в другую команду, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, на 22-летнего игрока претендовал «Галатасарай», который сделал португальцам два предложения. В хавбеке был лично заинтересован главный тренер Фатих Терим.
В сезоне-2020/21 Фернандеш провел 18 матчей за «Галатасарай», в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermrkt оценивает стоимость игрока в 12,5 млн евро.
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