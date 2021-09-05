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Полузащитник «Бенфики» Фернандеш не перейдет в «Галатасарай»

09:09
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«Бенфика» передумала отпускать полузащитника Желсона Фернандеша в другую команду, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, на 22-летнего игрока претендовал «Галатасарай», который сделал португальцам два предложения. В хавбеке был лично заинтересован главный тренер Фатих Терим.

В сезоне-2020/21 Фернандеш провел 18 матчей за «Галатасарай», в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermrkt оценивает стоимость игрока в 12,5 млн евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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