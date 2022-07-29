Де Йонг не перейдет в «Баварию»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не перейдет в «Баварию» этим летом.

«Де Йонг определенно не присоединится к «Баварии» этим летом. Ни на правах аренды, ни на постоянной основе», — написал в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.

Также 25-летним голландцем в это трансферное окно интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне де Йонг провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.