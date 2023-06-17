Полузащитник «Ахмата» Адуев хочет вернуться во Францию

Полузащитник «Ахмата» Амир Адуев может продолжить карьеру во Франции.

По информации Foot-national.com, 24-летний россиянин хочет вернуться во Францию, где начинал футбольную карьеру в «Монпелье» до перехода в грозненский клуб в 2020 году. Он присматривается к клубам третьего и четвертого дивизионов страны.

За 3 года в российском клубе Адуев сыграл в 12 матчах за основную команду и забил 1 гол. Также он на правах аренды сыграл 9 матчей за «Шахтер» из Караганды.