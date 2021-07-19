Поли покинул расположение «Болоньи» после того, как получил два предложения из Турции
01:13
Полузащитник «Болоньи» Андреа Поли покинул расположение клуба, сообщает Sportitalia.
По сведениям источника, 31-летний итальянец получил два предложения от турецких клубов. Сообщается, что игроком интересуется «Антальяспор».
В минувшем сезоне Поли провел 18 матчей в серии А, в которых забил один гол.
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