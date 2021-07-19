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Поли покинул расположение «Болоньи» после того, как получил два предложения из Турции

01:13

Полузащитник «Болоньи» Андреа Поли покинул расположение клуба, сообщает Sportitalia.

По сведениям источника, 31-летний итальянец получил два предложения от турецких клубов. Сообщается, что игроком интересуется «Антальяспор».

В минувшем сезоне Поли провел 18 матчей в серии А, в которых забил один гол.

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Сергей Разин все материалы автора

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