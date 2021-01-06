Покеттино хочет видеть Эриксена в «ПСЖ»
11:45
Полузащитник «Интер» Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ», сообщает Sky Sports.
По данным источника, в футболисте заинтересован главный тренер парижан Маурисио Покеттино. Специалист хочет оформить трансфер датчанина в ближайшее время. Тренер и футболист работали вместе в «Тоттенхэме».
Эриксен выступает в «Интере» с января 2020 года, куда перешел из «Тоттенхэма» за 27 миллионов евро. Покеттино возглавил «ПСЖ» в начале января 2021 года.
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