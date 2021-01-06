Покеттино хочет видеть Эриксена в «ПСЖ»

Полузащитник «Интер» Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ», сообщает Sky Sports.

По данным источника, в футболисте заинтересован главный тренер парижан Маурисио Покеттино. Специалист хочет оформить трансфер датчанина в ближайшее время. Тренер и футболист работали вместе в «Тоттенхэме».

Эриксен выступает в «Интере» с января 2020 года, куда перешел из «Тоттенхэма» за 27 миллионов евро. Покеттино возглавил «ПСЖ» в начале января 2021 года.