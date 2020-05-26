Погба нужно пойти на сокращение зарплаты в 3 миллиона евро, если он хочет перейти в «Ювентус»

Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба придется пойти на уступки, если он хочет перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 27-летнему французу нужно сократить зарплату для возвращения в туринкий клуб. «Ювентус» намерен ввести потолок зарплат в 9 млн евро за сезон для новых игроков, Погба получает 12 млн евро в год.

Другой проблемой может стать тот факт, что «Манчестер Юнайтед» продолжает просить за игрока не менее 100 млн евро. Туринцы могут предложить за хавбека Дугласа Косту, Адриена Рабио или Аарона Рэмси.

В сезоне-2019/20 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за проблем с лодыжкой. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.