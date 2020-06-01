Погба может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Le10Sport.

По сведениям источника, 27-летний француз не отказался бы выступать за парижский клуб. Ранее основными претендентами на игрока были «Реал» и «Ювентус».

В сезоне-2019/20 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за проблем с лодыжкой. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.