Погба хочет вернуться в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не продлит контракт с клубом, сообщает журналист Руди Галетти.
По информации источника, француз хочет вернуться в «Ювентус», где играл с 2012 по 2016 год.
Туринский клуб готов платить полузащитнику 12,5 млн евро в год в случае продажи хавбеков Аарона Рэмзи, Уэстона Маккенни или Адриена Рабьо.
Отмечается, что запасным вариантом для Погба является переход в «Реал».
В нынешнем сезоне 28-летний игрок провел 12 матчей и отдал 7 результативных передач.
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