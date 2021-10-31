Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не продлит контракт с клубом, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, француз хочет вернуться в «Ювентус», где играл с 2012 по 2016 год.

Туринский клуб готов платить полузащитнику 12,5 млн евро в год в случае продажи хавбеков Аарона Рэмзи, Уэстона Маккенни или Адриена Рабьо.

Отмечается, что запасным вариантом для Погба является переход в «Реал».

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провел 12 матчей и отдал 7 результативных передач.