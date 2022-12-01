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Сегодня, 08:22

Почеттино заявил, что готов поработать со сборной

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что готов работать со сборными.

50-летний специалист находится без команды. Аргентинский тренер покинул «ПСЖ» летом 2022 года. Ранее сообщалось, что Почеттино является возможным сменщиком Гарета Саутгейта в сборной Англии.

«Я не размышлял о том, чтобы тренировать сборную, но сейчас. Да, я готов. Почему нет? Конечно, мы все еще молоды, полны энергии, и мне нравится адреналин от ежедневной работы на тренировках, от процесса. Если это и не будет моя следующая работа, то, возможно, как-нибудь в будущем. Это не так, что я хочу тренировать только сборную Аргентины. Это может быть и другая сборная, почему нет? Это было бы хорошо», — цитирует специалиста Sky Sports.

Почеттино работал в таких клубах как «Эспаньол», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «ПСЖ». С парижанами тренер становился чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Маурисио Почеттино
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