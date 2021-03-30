Почеттино и Леонардо начали работу по переходу Агуэро в «ПСЖ»
05:55
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Todo Fichajes.
По сведениям источника, главный тренер парижан Маурисио Почеттино и споривный директор клуба Леонардо начали работу над возможным приглашением 32-летнего аргентинца. Ранее «Ман Сити» сообщил, что игрок покинет клуб по окончании сезона.
В текущем сезоне Агуэро провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.
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