Почеттино и Леонардо начали работу по переходу Агуэро в «ПСЖ»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Todo Fichajes.

По сведениям источника, главный тренер парижан Маурисио Почеттино и споривный директор клуба Леонардо начали работу над возможным приглашением 32-летнего аргентинца. Ранее «Ман Сити» сообщил, что игрок покинет клуб по окончании сезона.

В текущем сезоне Агуэро провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.