Почему Янис Хаджи выбрал "Генк". Сыном знаменитого румына интересовался "Спартак"

Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи подпишет контракт с "Генком", сообщает sport.ro.

- Хорошо, что эта эпопея окончена. Янис выбрал клуб, который, по его мнению, может помочь ему продолжать расти как спортсмену, - цитирует Попеску Telekomsport.

Как сообщалось ранее, бельгийский клуб заключит с 20-летним румыном трехлетний контракт. Хаджи будет зарабатывать 800 тысяч евро в год.

Сыном знаменитого Георге Хаджи также интересовался "Спартак". Напомним, Хаджи-старший был признан лучшим футболистом Румынии 20-го века. Ранее президент "Вииторула" Гика Попеску намекнул, что Хаджи не собирается переезжать в Россию, хотя предложение красно-белых было очень хорошим и для игрока, и для клуба.​

В сезоне-2018/19 Хаджи в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.