Питер Крауч перешел в "Бернли"

Нападающий Питер Крауч подписал контракт с "Бернли" до конца текущего сезона, сообщает официальный Твиттер "бордовых". 38-летний англичанин будет выступать за новый клуб под 15-м номером.

В нынешнем сезоне Крауч выступал за "Стоук Сити", где забил два гола в 23 матчах чемпионшипа, при этом в 21 из них он выходил на замену. За "Стоук" он играет с 2011 года. Ранее в его карьере были "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Портсмут" и "Тоттенхэм". За сборную Англии Крауч отыграл 42 матча и забил 22 гола.

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