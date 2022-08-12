Петанья прибыл на медосмотр перед переходом в «Монцу»

Форвард «Наполи» Андреа Петанья прибыл на медосмотр перед переходом в «Монцу», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, новичок серии А арендует 27-летнего итальянца до конца сезона-2022/23. Кроме того, «Монца» сможет выкупить форварда за 10 млн евро.

В минувшем сезоне Петанья провел 32 матча за «Наполи», в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.