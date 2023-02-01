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Сегодня, 17:28

Первый тренер Дзюбы: «Приоритет Артема — ОАЭ и Турция»

Первый тренер Дзюбы поделился мнением о будущем форварда
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

«Думаю, Артем наверняка общается с компетентными людьми по поводу своего будущего. Его приоритет не Россия, а Турция и ОАЭ? Думаю, что да. Ему там комфортно. Плюс, финансовые условия там хорошие. Он хочет себя продать подороже, это нормально», — сказал Шупляков «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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