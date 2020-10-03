Перотти, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру в Турции

«Фенербахче» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Диего Перотти, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, «канарейки» готовы заплатить четыре миллиона евро за трансфер 32-летнего итальянца.

Ранее СМИ сообщали, что полузащитником интересуется «Спартак».

В сезоне-2019/20 Перотти провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи.