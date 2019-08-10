Перишич поставил условие "Баварии"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич колеблется в связи с возможным переходом в "Баварию". Как сообщает Sky Sports, 30-летний хорват согласится на аренду только в случае, если мюнхенский клуб гарантирует выкуп прав на игрока следующим летом.

Ранее появилась информация, что клубы договорились об аренде с возможностью покупки в конце сезона за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Перишич провел 45 матчей за "Интер", забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года.

Все о трансферах – здесь