Перишич может покинуть «Интер», игроком интересовалась «Герта»

Форвард «Интера» Иван Перишич может покинуть итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, зарплата 32-летнего хорвата в 5 миллионов евро для миланцев слишком большая. Сообщается, что игроком интересуются клубы бундеслиги, в том числе «Герта».

В сезоне-2020/21 Перишич провел 42 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.