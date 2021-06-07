Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Перишич может покинуть «Интер», игроком интересовалась «Герта»

02:50
Теги:

Форвард «Интера» Иван Перишич может покинуть итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, зарплата 32-летнего хорвата в 5 миллионов евро для миланцев слишком большая. Сообщается, что игроком интересуются клубы бундеслиги, в том числе «Герта».

В сезоне-2020/21 Перишич провел 42 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Пол-Мейвезера не вырубили Логана Пола. Только деньги
Куда бежал из России оппозиционер Дмитрий Гудков
Медики назвали провоцирующую онкологию одежду
Неизвестные выкинули мужчину из авто, после чего он умер на дороге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд