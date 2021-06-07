Перишич может покинуть «Интер», игроком интересовалась «Герта»
02:50
Форвард «Интера» Иван Перишич может покинуть итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, зарплата 32-летнего хорвата в 5 миллионов евро для миланцев слишком большая. Сообщается, что игроком интересуются клубы бундеслиги, в том числе «Герта».
В сезоне-2020/21 Перишич провел 42 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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