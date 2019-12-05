Перес готов купить Погба в «Реал» за 50 миллионов фунтов

Президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба не больше 50 миллионов фунтов (59 миллионов евро), утверждает Daily Mail. Интерес к хавбеку сборной Франции проявляет главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, по неофициальной информации представители «Реала» уже беседовали с футболистом.

В «Реале» опасаются, что данная сумма может вырасти до 100 миллионов с учетом агентских, подъемных и спонсорских отчислений.

Погба в нынешнем сезоне провел 6 матчей и не забил ни одного мяча.