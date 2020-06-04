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Переход Вернера в «Челси» может быть оформлен до конца следующей недели

4 июня 2020, 23:25
Тимо Вернер. Фото getfootballnewsgermany.com.
Тимо Вернер. Фото getfootballnewsgermany.com.
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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер перейдет в «Челси», сообщает Kicker. Переход может быть оформлен на следующей неделе. По данным Bild, зарплата игрока составит 10 миллионов евро + бонусы.

Ранее сообщалось, что в контракте футболиста с «Лейпцигом» прописана сумма отступных в 55 миллионов евро. Этот пункт действует до 15 июня. 24-летний Вернер в текущем сезоне провел 40 матчей за «Лейпциг» и забил 31 мяч при 12 голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

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